¿Cuál es el debate?

Keymer Ávila | Recientemente se ha emprendido una serie de rumores, descalificaciones y ataques hacia mi persona y mis investigaciones, a través de diversas redes, a los que había decidido en su momento no atender porque no era ni mi debate ni mis espacios. Me involucraron en esas discusiones de manera subrepticia e inconsulta, posiblemente para ocultar sus propios errores tratando de utilizarme como chivo expiatorio. Pero ya que la maraña de chismes, informaciones falsas, propaganda y manipulaciones partidistas ha llegado a un medio oficial como Ciudad Caracas, considero necesario manifestar mi posición al respecto, así como desmentir varios señalamientos que se me han hecho:

Para concluir y dejando claro que estoy lejos de pretender dar lecciones acerca de lo que podría considerar el mejor modo de defender los derechos humanos sugiero que quienes se involucren en este tipo de actividades, lo hagan poniendo de relieve genuinamente a las víctimas, con independencia de quien sea responsable de la protección y o violación de sus derechos. No existen buenos violadores de derechos, y nadie debería gozar de impunidad en forma alguna por su violación. De igual forma considero necesario desde una ética de los derechos humanos, despartidizar su defensa y protección; comprender que la lucha por su plena vigencia, constituye un objetivo de una trascendencia infinitamente superior que cualquier prevalencia de facciones o corrientes políticas domésticas o de las típicas dinámicas y alineamientos que caracterizan el debate político y geopolítico. Ello sería demostración fehaciente de coherencia y responsabilidad, requisitos sine qua non para la defensa de los derechos de todos, especialmente los de los más vulnerables, los excluidos de siempre.

Publicado originalmente en: Efecto Cocuyo