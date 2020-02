¿Hacia dónde vamos con el Petro?

Oly Millán | La creación de las Criptomonedas se la podemos atribuir al proceso de cambio y transformación que está sufriendo el capitalismo en este siglo XXI, donde como lo mencionan los Toffler en su libro: La revolución de las riquezas[1], el Sistema está sufriendo cambios cualitativos muy profundos en: la propiedad, el capital, los mercados y el dinero. Esto ocurre por el impacto que, sin lugar a dudas, genera en su dinámica interna el Internet de las cosas (que significa eso), llegando al extremo de generar nuevos paradigmas[2].

El surgimiento de las Criptomonedas ocurre en el año 2009 con la creación del Bitcoin y, no es casual que el mismo, nace a partir de la crisis financiera del 2008 cuyo epicentro fue el sistema financiero de los Estados Unidos, evento que comprometió seriamente la estabilidad del sistema monetario mundial surgido de la postguerra cuyo hegemon es el dólar norteamericano. Es a partir de la creación del Bitcoin que el mundo de las criptomonedas ha venido tomando fuerza, hasta el punto de que, hoy en día, se pueden contabilizar la existencia de más de 100 criptomonedas con una capitalización superior a los 247 millardos de USD[3].

Esto nos indica que por lo visto este Sistema está en pleno desarrollo y continuara creciendo, siendo su principal fortaleza: la confianza y credibilidad que existe en la tecnología blockchain[4], teniendo como característica muy distintiva, el hecho de que no es manejada ni manipulada por ninguna autoridad monetaria central. Pudiéramos decir que el sistema de las criptomonedas es un sistema paralelo y que entra en contradicción con el sistema monetario que se creó en la postguerra, pero ello no significa que el mismo no sea producto de un capitalismo que está sufriendo cambios cualitativos, adaptándose a los nuevos tiempos que corren en el presente siglo, ya que, en el mundo de las criptomonedas opera de forma exacerbada la lógica (maximización del capital), que subyace al capital financiero o al capital ficticio como lo llegó a definir, a comienzos del siglo pasado, el economista marxista Rudolf Hilferding, por lo tanto su desarrollo corresponde a la dinámica que caracteriza a la economía política del capital.

En el caso del Criptoactivo Soberano Petro (PTR), el cual podemos ubicar como su lanzamiento oficial en febrero del año 2018 cuando el Gobierno de Maduro anunció su preventa a entes privados[5], el tema es que durante todo el año 2018 y 2019 a pesar del esfuerzo del Gobierno por crear un marco legal, financiero y operativo, su éxito como unidad de pago y reserva de valor sigue estando muy comprometido, y es que a este derivado financiero, como lo prefieren denominar la mayoría de los economistas, le falta lo esencial para que así sea. Me refiero a la CONFIANZA y CREDIBILIDAD que lo debe sustentar.

El hecho de que no haya tenido mucho éxito, no significa que por ello el Gobierno deje de insistir en su aplicación, por lo que a fines del año pasado (23 de diciembre) tomó la decisión de asignarle (de la nada) a todos los que tienen el Carnet de la Patria[6], la cantidad de ½ Petro, el cual era aceptado en algunos comercios que contaban con el sistema Biopago de la banca estatal, los efectos negativos inmediatos de esta medida lo pudimos corroborar y sentir la mayoría de los venezolanos. Como era previsible se incrementaron aún más los precios de los bienes esenciales (se siguió sumando a la hiperinflación)[7] y cual círculo vicioso se devaluó (estimado en un 15%) aún más el bolívar soberano al pasar el tipo de cambio de bolívares por USD de 47.167 el 20 de diciembre a 54.441 el 07 de enero del presente año, continuando el espiral destructivo de la capacidad de poder adquisitivo de las familias venezolanas.

Hacia dónde va el Petro?

Con la publicación en Gaceta Extraordinaria 6.504 del 14 de enero de 2020 del Decreto 4096, el Ejecutivo busca forzar la creación del mercado para esta moneda, al obligar a quienes realizan operaciones económicas y financieras en Venezuela y a los entes del Estado a vender o liquidar activos o recibir pagos por servicios en Criptoactivos Soberanos Petros. Lo cierto de todo este asunto, es que existen muchas dudas sobre la implementación y desarrollo exitoso del Petro, hasta ahora parece ser una estrategia monetaria, implementada a través del ensayo y error, mediante la cual se busca crear un sistema alternativo al bolívar que contribuirá, sin lugar a dudas, a la legitimación ilegal de capitales (desfalco a la nación y narcotráfico)[8], a tratar de capear con éxito las sanciones económicas y financieras impuestas por el departamento de Estado de los EEUU[9] y que tiene como efecto colateral el control social.

[1] Publicado en el 2006 por la Editorial: Debate.

[2] Entendiendo a la palabra Paradigmas como la define Thomas Kuhn: un sistema de creencias y supuestos que actúan conjuntamente para crear una visión del mundo integrada y unificada.

[3] https://coinmarketcap.com/es/

[4] Es “una base de datos distribuida, formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación una vez que un dato ha sido publicado usando un sellado de tiempo confiable y enlazando a un bloque anterior. Por esta razón es especialmente adecuada para almacenar de forma creciente datos ordenados en el tiempo y sin posibilidad de modificación ni revisión. Este enfoque tiene diferentes aspectos como lo son el almacenamiento de datos: se logra mediante la replicación de la información de la cadena de bloques, transmisión de datos: se logra mediante redes de pares, confirmación de datos: se logra mediante un proceso de consenso entre los nodos participantes”.

[5] http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8734&Itemid=577&lang=es

[6] Jubilados, pensionados y empleados públicos entre otros.

[7] La liquidez monetaria entre los días que van del 20 de diciembre 2019 al 3 de enero 2020 se incrementó en un 13% al pasar de Bs. 39.820.250 millones a Bs. 45.018.683 millones. Ver : http://www.bcv.org.ve/estadisticas/liquidez-monetaria

[8] Ante las sanciones a personas implementadas por el Gobierno de EEUU es fácil inferir que algunos buscaran gestionar los capitales producto de la corrupción a través del uso del Petro.

[9][9] Sanciones que independientemente de la posición política que se tenga deben ser cuestionadas y denunciadas por todos los venezolanos.