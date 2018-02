Necesitamos enseñar y aprender en paz

Luisa Pernalete | Con motivo del Día Mundial de la Paz Escolar. “Un compañero se burla de mi en el salón porque estoy gordita. No me gusta que eso. Le dije que me respetara”, hizo bien la pequeña Andrea, de segundo grado. Los apodos humillantes hay que considerarlo “violencia escolar”, y como todo tipo de violencia, hay que detenerla, sancionarla, prevenirla.

El 30 de enero se recuerda el día de la muerte de Gandhi, líder de la No – Violencia. Desde 1964 en algunos lugares de España, se empezó a Celebrar el Día Escolar de la No Violencia y la paz y desde 1993 la UNESCO lo asumió como una celebración internacional.

Las escuelas necesitan de un clima de paz, de convivencia pacífica para enseñar y para aprender, por eso, en medio de este mundo violento, en esta Venezuela con récords lamentables de muertes violentas, de malos tratos, un país en donde insultar, gritar, golpear, se ha convertido en algo cotidiano, y en una escuela en donde esa cultura de la violencia ha entrado, celebrar este día nos parece muy importante.

Un mundo sin violencia: sin herir, sin mentir, sin insultar, sin matar, es una aspiración para muchos, y la escuela tiene que formar niños, niñas, adolescentes, jóvenes y también familias, para construir ese mundo, que no es otro que el de la sociedad justa y fraterna – Misión de Fe y Alegría- eso es lo que necesitamos, eso es lo queremos.

Proponemos aprovechar esta fecha y realizar acciones que promuevan la paz escolar, tales como: hablar de Gandhi a los estudiantes; que reflexionen sobre la importancia de la paz escolar, que se mejor una mano extendida que un puño cerrado, que es mejor un saludo que un insulto; que la paz escolar es posible y que la violencia se puede revenir, reducir y erradicar; que reflexionen que no es normal lo que está pasando en Venezuela ni es normal que en las escuelas haya abuso, que la escuela está para enseñar a convivir; que visibilicen conductas en la escuela que son violentas: las amenazas entre pares, los apodos humillantes, los gritos, los insultos, las exclusiones… también se puede reflexionar sobre la violencia del entorno contra la escuela – los robos, los tiroteos entre bandas que ponen en peligro tanto a estudiantes como el personal- ; que comenten qué les quita la paz y qué les genera paz en la escuela; que el propio día o en la semana, los estudiantes y maestros se coloquen al ir a la escuela unos “habladores”, o avisos con frases que convoquen a la paz. Pueden ser frases de Gandhi, de la Madre Teresa de Calcuta, Luther King, Jesús, Vélaz que llamen a la convivencia fraterna. Que todos se enteren de la celebración de ese día; dibujar la paz escolar deseable. Se pueden hacer juegos cooperativos en el recreo; tal vez elegir Premios Nobel de La Paz en cada aula; los colegios que tengan cuentas de tuitter que ese día pongan mensajes con la etiqueta #EscuelaEnPaz Día de la No – violencia y la paz escolar, para que se vuelva tendencia en las redes

Creo que la escuela venezolana debe tener como un eje transversal Enseñar a Convivir. Celebrar estas fechas nos ayudan.