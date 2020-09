Informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU para Venezuela

La Misión de Determinacion de Hechos de las Naciones Unidas presentó hoy su Informe sobre las investigaciones realizadas en materia de derechos humanos en Venezuela.

En la resolución 42/25, del 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos estableció una Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “Venezuela”) “para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

El Consejo de Derechos Humanos pidió a la Misión de determinación de los hechos que

presentara un informe sobre sus conclusiones durante un diálogo interactivo en su 45º período

de sesiones, en septiembre de 2020.

El 2 de diciembre de 2019, el Presidente del Consejo de Derechos Humanos nombró a Marta Valiñas de Portugal, Paul Seils del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francisco Cox de Chile como miembros de la misión de determinación de los hechos. La Sra. Valiñas fue designada como presidenta. La misión de determinación de hechos (en adelante “la Misión”) contó con el apoyo de una secretaría de 13 funcionarios con sede en la Ciudad de Panamá, integrada por un coordinador, investigadores de derechos humanos, asesores legales y de género, expertos militares y en tecnología digital y funcionarios de seguridad, administrativos y de presentación de informes.

La Misión elaboró dos informes, el informe presentado al Consejo de Derechos

Humanos (A/HRC/45/33) y el presente documento de sesión ampliado, en el que se ofrece

una descripción más detallada de los incidentes, el análisis y las conclusiones que figuran en

el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos. El presente informe se presenta en

inglés y español.

El informe se centra en los patrones de conducta en los que se produjeron las cuatro

violaciones de los derechos humanos previstas en el mandato. Dentro de cada patrón de

conducta, el informe analiza con más detalle incidentes específicos como ejemplos

ilustrativos de los patrones dentro de los cuales se produjeron. Habida cuenta de que el

mandato se centra en la responsabilidad, la Misión trató no sólo de establecer y verificar los

incidentes e investigar las violaciones de los derechos humanos y los delitos previstos en el

mandato, sino también de identificar a los responsables de esas violaciones y delitos. Al

investigar las pruebas de la vinculación entre los delitos y los responsables, la Misión ha

tratado de determinar las estructuras de mando, los patrones de conducta y los indicadores de

control y disciplina.

La misión lamenta profundamente no haber podido visitar Venezuela y realizar una

investigación en el país. Los Miembros solicitaron oficialmente el 14 de enero de 2020

celebrar una reunión con la Representación Permanente de la República Bolivariana de

Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra. Una solicitud similar fue formulada por el

Coordinador de la Misión el 7 de enero de 2020. El 3 de marzo de 2020, los Miembros

solicitaron oficialmente acceso para realizar investigaciones en Venezuela. La Misión

también envió cartas al Gobierno el 14 de mayo de 2020, el 2 de junio de 2020 y el 7 de

agosto de 2020 en las que se solicitaba información sobre cuestiones de interés para el

mandato.

El 21 de julio y el 4 de septiembre de 2020, la Misión escribió al Gobierno

expresando su intención de entregarle el informe antes de su publicación para que lo

examinara y formulara observaciones, y solicitando detalles sobre la forma en que debería

hacerse la entrega. Toda la correspondencia se entregó al Representante Permanente en

Ginebra y las cartas del 3 de marzo y el 21 de julio de 2020 se entregaron también en forma

impresa a la Cancillería en Caracas. En el momento de la publicación, la Misión no había

recibido ninguna respuesta a esas cartas. La Misión lamenta no haber podido reunirse con las

autoridades venezolanas, ya sea dentro o fuera del país, para examinar cuestiones de interés

para el mandato de la Misión.

La Misión tuvo varias limitaciones en la investigación, entre ellas la falta de acceso a

Venezuela y la preocupación por la protección de los testigos. Esas limitaciones aumentaron

en marzo de 2020 cuando el brote de Covid-19 impidió la posibilidad de viajar. Las

restricciones a la circulación en el país debido a la pandemia también plantearon dificultades

para la investigación. Entre ellas figuraba el hecho de que varios testigos no podían viajar a

lugares seguros para ser entrevistados. Los problemas de los cortes de electricidad y las fallas

de Internet en Venezuela también obstaculizaron a menudo las entrevistas telefónicas.

No obstante, la Misión pudo reunir la información necesaria para establecer los hechos

y llegar a conclusiones de conformidad con su mandato. La investigación ha identificado

incidentes y patrones específicos que establecen motivos razonables para creer que se han

cometido violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal

internacional. La Misión ha indicado a lo largo del presente informe dónde pueden ser

necesarias nuevas investigaciones.

Este Informe presentado hoy por la Misión de Determinación de Hechos es un avance en la búsqueda de la justicia para que los responsables de los crímenes rindan cuentas. La voz de las victimas encontraron un espacio donde realizar sus denuncias y señalar a presuntos responsables.

El Sistema Internacional de Protección continúa realizando esfuerzos para que mejore la situación de derechos humanos en Venezuela y como parte de ello que cese la impunidad.

